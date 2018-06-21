ТАСС, 21 июня. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кимберли Рид на пост главы Экспортно-импортного банка США. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

В настоящий момент обязанности главы организации исполняет Джеффри Герриш, который ранее был заместителем торгового представителя США.

Экспортно-импортный банк США с 1934 года занимается выдачей кредитов иностранным покупателям произведенных в Соединенных Штатах товаров, предоставляет кредитную поддержку представителям американского малого бизнеса и осуществляет страхование экспортных кредитов.