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Трамп выдвинул кандидатуру Кимберли Рид на пост главы Экспортно-импортного банка США

Экономика и бизнес
21 июня, 3:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Сейчас обязанности главы организации исполняет Джеффри Герриш

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ТАСС, 21 июня. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кимберли Рид на пост главы Экспортно-импортного банка США. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

В настоящий момент обязанности главы организации исполняет Джеффри Герриш, который ранее был заместителем торгового представителя США.

Экспортно-импортный банк США с 1934 года занимается выдачей кредитов иностранным покупателям произведенных в Соединенных Штатах товаров, предоставляет кредитную поддержку представителям американского малого бизнеса и осуществляет страхование экспортных кредитов.

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