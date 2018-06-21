Единую стоимость строительных работ планируют установить в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Единую стоимость строительных работ планируется установить в Приморье, чтобы справиться с дефицитом кадров в отрасли. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации края по итогам встречи временно исполняющего обязанности губернатора региона Андрея Тарасенко с представителями строительной отрасли края.

"С января 2019 года в России будут установлены базовые цены на строительные материалы для компаний, осуществляющих строительство за счет бюджетных средств. Организации могут подать заявку на включение в перечень предприятий, чья продукция будет учтена при формировании цен. Сейчас в реестр уже внесены более 40 приморских организаций. <...> По аналогии с формированием единой цены на строительные материалы в перспективе планируется также установить единую стоимость строительных работ", - говорится в сообщении.

Единая стоимость работ поможет, в частности, справиться с кадровым дефицитом в отрасли, который вызван низкой стоимостью услуг. Наценки были снижены перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который прошел во Владивостоке в 2012 году и перед которым в регионе был построен ряд крупных объектов, таких как мосты через Золотой Рог и пролив Босфор Восточный.

На предыдущей подобной встрече в мае было принято решение создать специальный ресурс, куда представители отрасли могут направлять информацию о проблемах, возникающих при строительстве, и предложения по улучшению условий работы градостроительной сферы Приморья. На форум уже поступили первые обращения, в частности о поддержке местных производителей стройматериалов. Сейчас регион предоставляет малому и среднему бизнесу, занятому в производстве, специальные субсидии. Кроме того, прорабатывается вопрос об установлении пониженной ставки налога на прибыль, уплачиваемый в краевой бюджет, для организаций, занятых в сфере строительства и используемых строительные материалы региональных производителей.

Ранее в регионе было принято решение создать лесную биржу, которая обеспечит сырьем внутренний рынок региона и поможет сократить необработанного сырья за рубеж.