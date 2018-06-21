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Hyundai Motor и Audi подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика и бизнес
21 июня, 4:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Вице-президент Hyundai Ыйсан Чонг считает, что это партнерство станет поворотным моментом в мировой автомобильной промышленности

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 21 июня. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor Company и немецкая компания Audi AG подписали соглашение о совместном использовании технологий, связанных с производством автомобилей с топливными элементами. Об этом в четверг сообщила газета The Korea JoongAng Daily.

"Партнерство с Audi станет поворотным моментом в мировой автомобильной промышленности, который оживит рынок и создаст инновационную отраслевую экосистему", - сообщил вице-президент Hyundai Ыйсан Чонг, добавив, что производство автомобилей с использованием топливных элементов может решить проблему загрязнения окружающей среды и нехватки ресурсов.

Подписанное соглашение о совместном лицензировании должно разрешить возможные споры о владении технологиями, а также объединить инновационные разработки двух автомобилестроительных компаний.

Топливным элементом называется генератор энергии, который за счет химической реакции преобразовывает водород и кислород в электричество. Первый серийный автомобиль с топливным элементом вместо аккумуляторной батареи в 2003 году выпустила компания BMW (750 hL).

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