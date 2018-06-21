СМИ: АФК "Система" продала долю в индийском операторе RCom

ТАСС, 21 июня. АФК "Система" вышла из капитала одного из ведущих индийских операторов Reliance Comminications (RCom). Об этом в четверг пишет индийская газета Economic Times.

В пресс-службе российской компании изданию подтвердили, что АФК "полностью продала свою долю в RCom".

Анонимный источник сообщил Economic Times, что причиной ухода АФК с индийского рынка стали проблемы с платежеспособностью оператора. Также он добавил, что корпорация потеряла интерес к индийскому рынку. По информации издания, потери АФК в результате неудачных инвестиций достигли $4 млрд.

"Система" начала процесс слияния своей индийской "дочки" Sistema Shyam TeleServices Ltd. (SSTL) с RCom еще в ноябре 2015 года. Структура сделки подразумевала выделение телекоммуникационного бизнеса из состава SSTL и его объединение с бизнесом компании RCom. "Система" планировала закрыть сделку еще в 2016 году, но сроки неоднократно отодвигались из-за необходимости получения разрешений регулирующих органов Индии. Сделка была закрыта в октябре 2017 года, после чего SSTL стала владельцем 10% капитала RCom в результате допэмиссии индийского оператора.

В конце марта SSTL снизила долю в капитале RCom с 10% до 7,1%.