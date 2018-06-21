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Минкоммерции КНР: США делают другие страны "козлами отпущения" для решения своих проблем

Экономика и бизнес
21 июня, 7:53 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 21, июня. /ТАСС

Ранее Белый дом объявил, что США намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд

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ПЕКИН, 21 июня. /ТАСС/. Китай выступает против применяемого США в торговых отношениях шантажа и принципа "протекционистской дубинки". Как отметил в четверг на брифинге официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, американская сторона делает другие государства "козлами отпущения" для разрешения своих внутренних проблем.

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"Мы выступаем против такого принципа протекционистской дубинки, оказания максимального давления и шантажа", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести новые торговые пошлины против Китая. "В самих США существует множество структурных проблем, однако они всегда делают другие страны козлами отпущения собственных проблем", - подчеркнул представитель ведомства.

В минувшую пятницу Белый дом объявил, что США намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. С 6 июля будут введены 25%-ые пошлины на американские товары общей стоимостью $34 млрд - главным образом на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты. А позднее к ним добавятся товары еще на $16 млрд, в том числе нефть и нефтепродукты, газ, уголь, медоборудование. В понедельник президент США поручил подготовить список китайских товаров на сумму в $200 млрд для последующего введения дополнительных денежных сборов в 10% в случае, если Китай пойдет на ответные меры.

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