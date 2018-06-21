Минкоммерции КНР: США делают другие страны "козлами отпущения" для решения своих проблем

ПЕКИН, 21 июня. /ТАСС/. Китай выступает против применяемого США в торговых отношениях шантажа и принципа "протекционистской дубинки". Как отметил в четверг на брифинге официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, американская сторона делает другие государства "козлами отпущения" для разрешения своих внутренних проблем.

"Мы выступаем против такого принципа протекционистской дубинки, оказания максимального давления и шантажа", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести новые торговые пошлины против Китая. "В самих США существует множество структурных проблем, однако они всегда делают другие страны козлами отпущения собственных проблем", - подчеркнул представитель ведомства.

В минувшую пятницу Белый дом объявил, что США намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. С 6 июля будут введены 25%-ые пошлины на американские товары общей стоимостью $34 млрд - главным образом на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты. А позднее к ним добавятся товары еще на $16 млрд, в том числе нефть и нефтепродукты, газ, уголь, медоборудование. В понедельник президент США поручил подготовить список китайских товаров на сумму в $200 млрд для последующего введения дополнительных денежных сборов в 10% в случае, если Китай пойдет на ответные меры.