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Xiaomi приступает к IPO в Гонконге на сумму до $6,1 млрд

Экономика и бизнес
21 июня, 7:55 UTC+3 ГОНКОНГ /СЯНГАН/ 21, июня. /ТАСС

Всего компания планирует выпустить 2,18 млрд акций стоимостью от 17 до 22 гонконгских долларов за штуку

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 июня. /ТАСС/. Китайский производитель смартфонов Xiaomi с четверга приступает к сбору заявок от институциональных инвесторов на первичное публичное размещение своих акций (IPO). Предстоящий листинг на Гонконгской фондовой бирже позволит компании привлечь до 48 млрд гонконгских долларов ($6,1 млрд), сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, всего компания планирует выпустить 2,18 млрд акций стоимостью в диапазоне от 17 до 22 гонконгских долларов за штуку. Их котировки на бирже должны начаться 9 июля.

Ранее на этой неделе стало известно, что Xiaomi отложила планы выпуска китайских депозитарных расписок (CDR) на фондовой бирже Шанхая на сумму $5 млрд.

Производитель смартфонов планировал осуществить выпуск ценных бумаг на общую сумму $10 млрд. Около половины этой суммы предполагалось разместить на Гонконгской фондовой бирже, а оставшуюся часть - на рынке КНР в виде китайских депозитарных расписок.

Компания Xiaomi была основана в 2010 году и ныне является четвертым по величине производителем смартфонов в мире, наряду с Samsung, Apple и Huawei.

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