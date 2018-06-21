Xiaomi приступает к IPO в Гонконге на сумму до $6,1 млрд

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 июня. /ТАСС/. Китайский производитель смартфонов Xiaomi с четверга приступает к сбору заявок от институциональных инвесторов на первичное публичное размещение своих акций (IPO). Предстоящий листинг на Гонконгской фондовой бирже позволит компании привлечь до 48 млрд гонконгских долларов ($6,1 млрд), сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, всего компания планирует выпустить 2,18 млрд акций стоимостью в диапазоне от 17 до 22 гонконгских долларов за штуку. Их котировки на бирже должны начаться 9 июля.

Ранее на этой неделе стало известно, что Xiaomi отложила планы выпуска китайских депозитарных расписок (CDR) на фондовой бирже Шанхая на сумму $5 млрд.

Производитель смартфонов планировал осуществить выпуск ценных бумаг на общую сумму $10 млрд. Около половины этой суммы предполагалось разместить на Гонконгской фондовой бирже, а оставшуюся часть - на рынке КНР в виде китайских депозитарных расписок.

Компания Xiaomi была основана в 2010 году и ныне является четвертым по величине производителем смартфонов в мире, наряду с Samsung, Apple и Huawei.