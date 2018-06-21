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Арбитраж в Петербурге отложил на 27 июня иск о банкротстве совладельца "Юлмарта"

Экономика и бизнес
21 июня, 7:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, июня. /ТАСС

Причина переноса заседания не указана

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в среду отложил на 27 июня заседание по иску о банкротстве одного из владельцев компании "Юлмарт" Михаила Васинкевича. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел суда.

"Перерыв в заседании. Дата следующего судебного заседания - 27.06.2018", - говорится в карточке. Причина не указана.

Иск о банкротстве Васинкевича в суд подал еще один владелец "Юлмарта" Дмитрий Костыгин, который находится под домашним арестом в своей квартире в Петербурге по делу о мошенничестве в сфере кредитования. Причина подачи заявления о несостоятельности - долг бизнесмена Васинкевича в 405 млн руб., который якобы образовался из-за кредита в Газпромбанке. Васинкевич ранее сообщил, что, по его мнению, денежные требования искусственно сформированы и предъявляются с целью оказания давления.

Компания "Юлмарт" принадлежит трем партнерам - Августу Мейеру и Костыгину (более 60% акций), а также Васинкевичу (остальная доля акций). Спор между совладельцами Костыгиным и Васинкевичем отразился в ряде исков в судах Петербурга и Москвы. Причина разногласий - кредит, за который поручились Костыгин и Васинкевич, на сумму 1 млрд руб. в Газпромбанке на нужды "Юлмарта" и последовавший за ним корпоративный конфликт. Банк списал средства с личного счета Костыгина, который после этого стал правопреемником долга компании.

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