Сечин заявил, что рынок нефти в 2017 году преодолел пик нестабильности

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Минувший 2017 год стал переломным для нефтяного рынка, который преодолел острый период нестабильности. Однако дальнейшее развитие невозможно без отказа от односторонних санкций, сообщил глава компании Игорь Сечин на годовом общем собрании акционеров компании.

"2017-й год стал во многом переломным годом, в который мировая нефтяная отрасль за счет фундаментальных факторов преодолела наиболее острый период нестабильности, и мы смогли в чем-то даже увидеть некоторый прогресс к ценовой стабилизации. В то же время устойчивое восстановление отрасли и ее дальнейшее развитие предполагают отказ от политики односторонних санкций, инвестиционных ограничений, торгово-тарифных решений", - сказал Сечин.

По его словам, 2018 год "продолжает приносить неутешительные новости о переходе такой односторонней политики в режим потенциально полномасштабной торговой войны, что, конечно же, противоречит целям и задачам устойчивого развития отрасли".

Он также заявил, что "Роснефть" готова к росту мирового спроса на нефть, общий объем пиковой добычи компании на ее новых проектах превышает 1,7 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

"Даже в самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня. Хотя еще пять лет назад немногие верили в то, что по итогам 2017 года спрос на углеводороды составит почти 100 млн баррелей в сутки, прибавляя по 1,3% в год. "Роснефть", как никакая другая компания отрасли, верила в силу и фундаментальную динамику спроса, подошла к увеличению спроса максимально подготовленной, с чередой добычных проектов, как уже запущенных в 2017 году, так и готовых к запуску или находящихся в нескольких кварталах от старта добычи", - сказал он.

"Общий объем пиковой добычи по новым проектам "Роснефти", которые имеют крайне конкурентоспособную себестоимость, превышает 1,7 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки", - добавил глава компании.

Помимо этого Сечин заявил, что дефицит нефти в мире к 2025 году оценивается в 700-750 млн тонн, и "Роснефть" оценивает эту ситуацию как возможность для увеличения доли компании на мировом рынке и создания значительной дополнительной стоимости для акционеров.

"Сегодня рынок достаточно единодушен в оценке того, что в ближайшие десять лет нас ждет структурный дефицит нефти (…). Дефицит нефти - превышение спроса над предложением - оценивается на уровне 700-750 млн тонн ежегодной добычи к 2025 году, и для "Роснефти", имеющей высококачественную ресурсную базу, такая ситуация, безусловно, представляет уникальную возможность для увеличения доли на мировом рынке и создания значительной дополнительной стоимости для акционеров", - сказал он.

Кроме того, глава компании отметил, что "Роснефть" ожидает, что доля газа в мировом энергобалансе к 2040 году увеличится до 25%, или почти на 1,5 млрд тонн нефтяного эквивалента по сравнению с уровнем 2016 года.

"Развитие мировой энергетики характеризуется опережающим ростом добычи и использования газа как наиболее экологичного из ископаемых топливных ресурсов. Газ будет увеличивать свою долю в мировом энергобалансе и в будущем - мы ожидаем, рост доли газа с 22% в 2016 году до 25% в 2040 году, что в абсолютном значении означает 50-процентный рост объемов потребления почти на 1,5 млрд тонн нефтяного эквивалента", - сказал он.

"В России, с учетом ее колоссальных запасов и развитости газопроводной инфраструктуры, газ также будет оставаться основой топливного баланса в обозримой перспективе. С учетом этих тенденций компания определила газовый бизнес как одно из стратегических направлений роста", - добавил глава "Роснефти".

Ситуация в Венесуэле и Иране

По словам Игоря Сечина, падение добычи нефти в Венесуэле и Иране сыграло важную роль в общей ситуации на рынке нефти, но говорить о реальной стабилизации можно с большой осторожностью.

"Важный вклад в выходе на новые ценовые уровни сыграло падение добычи и внешние ограничения, примененные к двум ключевым производителям нефти - Ирану и Венесуэле, именно снятие значительных объемов нефти с их стороны на мировом рынке - только в Венесуэле падение добычи в 2017 году превысило 13% к предыдущему году, что привело к повышению цен и снижению уровня товарных запасов. С учетом таких факторов говорить о реальной рыночной стабилизации можно лишь с большой осторожностью", - сказал он.