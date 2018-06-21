Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство может ввести квоты по поставкам нефти на рынок РФ для переработки

Экономика и бизнес
21 июня, 9:08 дата обновления: 21 июня, 10:04 UTC+3

По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, квотирование составит 17,5% от всей добычи

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Правительство РФ может ввести квоты для всех российских нефтепроизводителей по поставкам нефти на внутренний рынок для обеспечения его нефтепродуктами, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на годовом собрании акционеров. По его словам, такая мера обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством 20 июня.

Смотрите также

Минэнерго отмечает существенный прирост торгов нефтепродуктами на бирже

Сечин: "Роснефть" не допускает серьезного роста цен на бензин на своих АЗС

В ФАС заявили о стабилизации цен на бензин

"(Обсуждалось) введение для всех нефтяных компаний квотирования поставок на внутренний рынок. Если я правильно помню, то это 17,5% от всей добычи", - сказал Сечин.

Как отметил глава "Роснефти", эти 17,5% обеспечивают текущий уровень потребления - порядка 90 млн тонн нефтепродуктов. "Если рынок не будет испытывать дефицита, то эта мера приведет к стабилизации, а может быть даже к снижению цен на нефтепродукты", - добавил он.

По данным Росстата, цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении - на 11,3%. С начала года, по данным Росстата на 10 июня, средние цены на бензин в РФ увеличились на 8,2%, а на дизельное топливо - на 8,5%.

Для их сдерживания правительство вынуждено было снизить с 1 июня акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с тонны и отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля. Кроме того, власти договорились с нефтекомпаниями о "заморозке" цен на топливо и росте поставок на внутренний рынок, пригрозив в случае подорожания бензина повысить экспортную пошлину на нефтепродукты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с ценами на бензин в России
Персоны
Сечин, Игорь Иванович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
2
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
3
Bloomberg: Трамп может встретиться с Путиным до саммита НАТО или же после визита в Лондон
4
Правительство может ввести квоты по поставкам нефти на рынок РФ для переработки
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Times: Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО
7
Сечин: зарплаты менеджмента "Роснефти" в среднем ниже, чем в частных компаниях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости