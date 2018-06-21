Правительство может ввести квоты по поставкам нефти на рынок РФ для переработки

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Правительство РФ может ввести квоты для всех российских нефтепроизводителей по поставкам нефти на внутренний рынок для обеспечения его нефтепродуктами, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на годовом собрании акционеров. По его словам, такая мера обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством 20 июня.

"(Обсуждалось) введение для всех нефтяных компаний квотирования поставок на внутренний рынок. Если я правильно помню, то это 17,5% от всей добычи", - сказал Сечин.

Как отметил глава "Роснефти", эти 17,5% обеспечивают текущий уровень потребления - порядка 90 млн тонн нефтепродуктов. "Если рынок не будет испытывать дефицита, то эта мера приведет к стабилизации, а может быть даже к снижению цен на нефтепродукты", - добавил он.

По данным Росстата, цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении - на 11,3%. С начала года, по данным Росстата на 10 июня, средние цены на бензин в РФ увеличились на 8,2%, а на дизельное топливо - на 8,5%.

Для их сдерживания правительство вынуждено было снизить с 1 июня акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с тонны и отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля. Кроме того, власти договорились с нефтекомпаниями о "заморозке" цен на топливо и росте поставок на внутренний рынок, пригрозив в случае подорожания бензина повысить экспортную пошлину на нефтепродукты.