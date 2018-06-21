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"Мегафон" и "Вымпелком" договорились заморозить бренд "Евросеть"

Экономика и бизнес
21 июня, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Такое решение было принято в связи с тем, что стороны не смогли однозначно разделить этот бренд

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Операторы "Мегафон" и "Вымпелком" в рамках сделки по разделению "Евросети", которая была закрыта в феврале 2018 года, договорились "заморозить" бренд "Евросети". Планов по его коммерческому использованию у партнеров нет, сообщила журналистам операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова.

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Получивший 100% "Евросети" "Мегафон" в мае закрыл сделку с группой SLV Олега Малиса по объединению ретейлера со "Связным". В результате сделки основным акционером объединенной компании становится группа SLV, а "Мегафон" получает 25% плюс одну акцию.

Бренд "Евросеть" прекратит существование примерно в течение года, а все салоны перейдут под бренд "Связной". "Это было согласованное решение обеих сторон ["Мегафона" и "Вымпелкома"]. Так как мы не можем однозначно разделить этот бренд ["Евросеть"], то единственный справедливый способ - заморозить его", - сказала Серебряникова.

По ее словам, существует специальный юридический механизм защиты бренда, не позволяющий другим компаниям им воспользоваться. "Но коммерчески использовать его [бренд] в объединенной сети мы не будем", - отметила она.

В материалах "Мегафона" отмечается, что объединенная компания изменит фокус "с продаж sim-карт, оборудования и аксессуаров на активную продажу и продвижение современных цифровых электронных устройств и решений, устройств виртуальной и дополненной реальности". В перспективе "Связной" будет активно развивать собственную платформу онлайн-продаж и заниматься реализацией стратегии омниканального развития, уточняется в материалах оператора.

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