Сечин: "Роснефть" не допускает серьезного роста цен на бензин на своих АЗС

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. "Роснефть" будет выполнять свои обязательства перед правительством РФ и не допустит серьезного роста цен на бензин на своих АЗС. Вместе с тем уровень цен должен учитывать существующую рыночную конъюнктуру, заявил глава компании Игорь Сечин на годовом общем собрании акционеров.

"Мы безусловно будем мониторить эту ситуацию [с ценами на бензин], мы не допускаем каких-то резких повышений на наших заправках и будем учитывать состояние нашего рынка и, безусловно, выполнять свои обязательства перед правительством России […]. Не все от нас зависит - есть антимонопольное законодательство, по которому мы не можем пользоваться некоторыми нашими преимуществами и самостоятельно назначать цены без учета рыночной конъюнктуры", - сказал он.

Сечин добавил, что в условиях текущей рыночной конъюнктуры переработка становится все менее привлекательной. "Сырье для внутренней переработки по цене выросло на 25%, добавьте транспортные затраты, по энергетике, и вы увидите, что стоимость переработки выросла значительно. Вместе с тем антимонопольными органами проводятся мероприятия по ограничению роста стоимости в розничном секторе - таким образом, переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя. Вместе с тем надо отметить, что на заправках компании цены в принципе являются самыми низкими, сравнивая их с ценами наших конкурентов", - заявил глава "Роснефти".

Глава "Роснефти" также отметил, что на повышение цен на бензин оказали влияние несколько факторов, в том числе девальвация рубля и рост мировых цен на нефть. "Надо учитывать, что определенный вклад в рост цен внесло девальвирование рубля, если раньше доллар стоил 30 рублей, то сейчас один доллар стоит 64 рубля. Таким образом, покупательная способность рубля девальвировалась - это раз, здесь компания ничего не может сделать для того, чтобы этого фактора не было, он уже существует. Второе - выросла мировая цена на нефть, а это сырье для производства нефтепродуктов", - сказал Сечин.

По словам Сечина, правительство и президент РФ Владимир Путин предпринимают меры для сдерживания роста цен на бензин. В частности, одним из возможных механизмов обеспечения внутреннего рынка глава государства назвал введение для всех нефтедобывающих компаний квотирования поставок на внутренний рынок.