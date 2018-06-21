В Хабаровском крае начались проектные работы по железной дороге к мосту на Сахалин

ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты Дальневосточного проектно-изыскательского института транспортного строительства ("Дальгипротранс") в Ульчском районе Хабаровского края приступили к проектно-изыскательским работам по строительству железной дороги к будущему мосту на Сахалин. Об этом сообщили ТАСС в администрации района.

"В Ульчском районе рядом с поселением Де-Кастри специалисты "Дальгипротранса" приступили к проектно-изыскательским работам по строительству железной дороги к мосту на Сахалин. Они ведут геологоразведку, бурят штольни, смотрят грунт, выясняют можно ли строить в этом месте или нет", - сказал представитель районной администрации.

Такие работы, по его словам, будут проводить по всей территории края, где планируется строительство железнодорожной ветки к мосту - от Комсомольска-на-Амуре до мыса Лазарева.

Проект строительства перехода на Сахалин в двух вариантах - мост или тоннель - включен в государственную стратегию развития транспортной системы России. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста через пролив Невельского, длина железнодорожной связи должна составить 580 км.

Ранее сообщалось, что РЖД начнет проектирование транспортного перехода в 2018 году, а средства на это в размере 1 млрд рублей уже заложены в инвестиционную программу компании на этот год. Стоимость возведения постоянного перехода на Сахалин, оценивается в минимум 400 млрд рублей.

Последний раз вопрос о строительстве моста на Сахалин полднимали во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным в июне. Глава государства отметил, что необходимо оценить возведение такого объекта с точки зрения эффективности, развития инфраструктуры Хабаровского края и геополитики.