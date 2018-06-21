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Сечин: зарплаты менеджмента "Роснефти" в среднем ниже, чем в частных компаниях

Экономика и бизнес
21 июня, 10:16 дата обновления: 21 июня, 10:35 UTC+3

Глава компании заявил, что вознаграждения сотрудников соответствуют мировым стандартам отрасли

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КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Заработная плата топ-менеджеров "Роснефти" в среднем ниже, чем в частных компаниях, а вознаграждения соответствуют мировым стандартам отрасли. Об этом заявил на годовом общем собрании акционеров "Роснефти" глава компании Игорь Сечин, комментируя выступление миноритария Леонида Пронина, который отметил высокие зарплаты менеджмента "Роснефти" и предложил привязать их к уровню дохода акционеров.

"Зарплаты нашего менеджмента в среднем ниже, чем в частных компаниях. Наши вознаграждения соответствуют стандартам, принятым в отрасли, и являются открытыми и транспарентными", - сказал Сечин.

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