Сечин: зарплаты менеджмента "Роснефти" в среднем ниже, чем в частных компаниях

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Заработная плата топ-менеджеров "Роснефти" в среднем ниже, чем в частных компаниях, а вознаграждения соответствуют мировым стандартам отрасли. Об этом заявил на годовом общем собрании акционеров "Роснефти" глава компании Игорь Сечин, комментируя выступление миноритария Леонида Пронина, который отметил высокие зарплаты менеджмента "Роснефти" и предложил привязать их к уровню дохода акционеров.

"Зарплаты нашего менеджмента в среднем ниже, чем в частных компаниях. Наши вознаграждения соответствуют стандартам, принятым в отрасли, и являются открытыми и транспарентными", - сказал Сечин.