Госдума приняла поправки к бюджету на 2018 год

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении внесенные правительством поправки в закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период на 2019-2020 годы.

Приоритеты

Согласно документу, в 2018 году предлагается перераспределить около 162,8 млрд руб. по приоритетным направлениям. Таким образом, правительство прописало новое распределение для 224,7 млрд руб. из бюджета. В частности, 5 млрд руб. будет направлено на докапитализацию Россельхозбанка, еще 5 млрд руб. - на взнос в уставный капитал Промсвязьбанка для обеспечения кредитования головных исполнителей гособоронзаказа. Закон предполагает поддержку отечественных автомобилестроителей за счет выделения им субсидий на 36,4 млрд руб.

Куда направят дополнительные средства

Изменения в бюджет направлены на реализацию приоритетных проектов в субъектах РФ, в том числе продолжение программы по обновлению парка машин скорой помощи и школьных автобусов (по 2,5 млрд руб.).

На 2,9 млрд руб. предлагается увеличить средства на закупку лекарственных препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок - эта мера предлагается в связи с ростом цен на вакцины. 740 млн руб. дополнительно будет направлено на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. На выплату военных пенсий будет дополнительно направлено 14,9 млрд руб. в связи с уточнением численности получателей. На завершение строительства объектов первой очереди космодрома "Восточный" будет выделено почти 2 млрд руб.

Кроме того, увеличиваются средства на подпрограмму "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных НКО", которая входит в состав госпрограммы "Социальная поддержка граждан", - финансирование этой подпрограммы увеличивается более чем в 1,5 раза - с 1,131 млрд руб. до 1,801 млрд руб., т.е. на 670 млн руб.

На предоставление субсидий производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, будет направлено свыше 830 млн руб. На обеспечение безопасности объектов в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года решено дополнительно направить 189,4 млн руб.

Права на 2018 год

Федеральное казначейство наделяется в 2018 году правом на безвозмездной основе привлекать клиринговую организацию, центрального контрагента и биржу для управления остатками средств на едином счете федерального бюджета.

ОАО "РЖД" вправе в 2018 году по решению кабинета министров использовать средства неиспользованного имущественного взноса РФ в размере до 6,1 млн руб. на завершение в 2019 году реализации проекта "Комплексная реконструкция участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла", направленного на развитие дальних подходов к портам Азово-Черноморского бассейна.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" вправе в 2018 году по решению правительства использовать средства неиспользованного имущественного взноса РФ в размере 4 млрд руб. для пополнения парка воздушных судов авиакомпаний (в рамках поддержания продаж воздушных судов Ил-96-400М).

Трансферт в ПФР снизится

Предполагается уменьшение ассигнований, предусмотренных на предоставление межбюджетных трансфертов Пенсионному фонду РФ на общую сумму 65,462 млрд руб., в том числе 61,347 млрд руб. - трансферт на обязательное пенсионное страхование с учетом остатков средств бюджета Фонда по страховым взносам, которые будут направлены на покрытие дефицита бюджета Фонда, 4,115 млрд руб. - трансферт на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в связи со снижением темпа роста прожиточного минимума пенсионера.

Изменения ко второму чтению

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, всего размер перераспределения средств федерального бюджета в рамках второго чтения составил 26 млрд 194 млн руб. По его словам, в законе решены многие вопросы, связанные с дополнительной финансовой поддержкой регионов.

Поправками, принятыми ко второму чтению, предусматривается взнос в уставный капитал АО "ДОМ.РФ" в целях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным кредитам, находящимся в сложной жизненной ситуации (валютным ипотечным заемщикам) в размере 731,6 млн руб. Будет выделено дополнительно 2,2 млрд руб. на взнос в капитал "Объединенная авиастроительная корпорация" на финансирование затрат по доработке самолета ИЛ-114.

На среднее профессиональное образование детей-сирот будет дополнительно направлено 38 млн руб., 20 млн руб. - на поддержку Российской ассоциации героев, субсидии участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластеров - 545 млн руб.

В рамках межбюджетных трансфертов бюджету Краснодарского края на развитие коммунальной инфраструктуры в г. Геленджик будет выделено 2 млрд руб. На научно- техническое обеспечение развитие отраслей АПК будет перераспределено 80,5 млн руб., на субсидии российским организациям на возмещение части затрат на морские скоростные пассажирские перевозки в Азово-Черноморском бассейне на морских скоростных судах на подводных крыльях - 130 млн руб.

Резервный фонд президента пополнится на 6,7 млрд руб. за счет закрытой части бюджета, обеспечение деятельности Счетной палаты увеличится на 36,6 млн руб. на разработку стандартов контроля, субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военкоматы, составят 220 млн руб., финансовое обеспечение МЧС в рамках погашения кредиторской задолженности составит 248,3 млн руб. На финансирование Росстандарта направят 56 млн руб., субсидии на целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса" составят 106 млн руб., субсидии российским производителям на возмещение затрат по реализации инвестпроектов в индустрии детских товаров будут равняться 112 млн руб. Как поясняла ранее замглавы Минфина Татьяна Нестеренко, в этой поправке речь идет об анимационном кино.

Согласно поправкам ко второму чтению, компенсация из бюджета пошлин на импорт автокомпонентов в рамках промышленной сборки в 2018 году вырастет с 0,6 млрд до 4,4 млрд руб. Субсидия в 4,4 млрд руб. будет направлена российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на осуществление НИР и НИОКР и проведение испытаний. Поправка связана с тем, что в соответствии с обязательствами России в ВТО 1 июля истекает срок действия льготных таможенных ставок для ввозимых автокомпонентов, что предполагает компенсации автопроизводителям из бюджета.

Основные параметры изменений в бюджет

Инициированные правительством поправки в бюджет были приняты в первом чтении 7 июня. Поправки предусматривают рост доходов бюджета в 2018 году на 1,82 трлн руб., в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов на 1,76 трлн рублей и ненефтегазовых доходов на 59,8 млрд руб. По отношению к ВВП доходы вырастут на 1,7 процентного пункта и составят 17,4% ВВП.

По оценкам Минфина, объем дополнительных нефтегазовых доходов в текущем году по сравнению с запланированным ранее увеличится в пять раз - с 527,6 млрд до 2,74 трлн руб.

Расходы бюджета в 2018 году увеличиваются на 61,9 млрд рублей - до 16,6 трлн рублей, или 16,9% ВВП. Дефицит федерального бюджета в текущем году сменится профицитом, который составит 481,8 млрд рублей, или 0,5% ВВП.