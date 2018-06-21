Более 75 млн рублей выделили на выборы губернатора Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июня. /ТАСС/. Депутаты регионального законодательного собрания в четверг на очередной сессии во втором окончательном чтении приняли поправки в областной бюджет о выделении 75,2 млн рублей на проведение досрочных выборов губернатора Амурской области, сообщили ТАСС областном парламенте.

"Депутаты законодательного собрания на очередном заседании сессии одобрили выделение 75,2 млн рублей из областного бюджета на организацию и проведение досрочных выборов губернатора Амурской области. Решение было принято во втором окончательном чтении", - уточнили в региональном парламенте.

Как сообщила на заседании председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики заксобрания Амурской области Татьяна Фарафонтова, выделение средств стало возможным благодаря экономии на обслуживании госдолга. "Источником послужила экономия, которая сложилась по обслуживанию госдолга. Это позволяет нам вести планомерную работу", - сказала она.

Досрочные выборы губернатора Амурской области пройдут 9 сентября после назначения бывшего губернатора Александра Козлова на должность министра РФ по развитию Дальнего Востока. С 30 мая обязанности главы региона временно исполняет Василий Орлов.