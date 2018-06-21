Минтруд предложил установить единый размер прожиточного минимума пенсионера в РФ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минтруд РФ предложил установить с октября единый прожиточный минимум по всей стране. Уведомление о разработке соответствующего проекта закона размещено на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Для обеспечения единых подходов к определению величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ в целях установления социальной доплаты к пенсии предусматривается, что величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России и в субъектах РФ на соответствующий финансовый год устанавливается в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за II квартал предыдущего года, устанавливаемой в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В документе сообщается, что анализ практики установления величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в субъектах показал, что в ряде регионов данная величина необоснованно занижена или завышена. "В 14 субъектах РФ установленная на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера меньше фактической среднегодовой величины за 2017 год, в 71 субъекте - больше", - уточняется в документе. Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - октябрь 2018 года.

По данным Пенсионного фонда России, в 2018 году средний размер прожиточного минимума пенсионера в России составляет 8726 рублей, в Москве он более 11 тыс. рублей, а в Камчатском крае - более 16,5 тыс. рублей.