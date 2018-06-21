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"Русагро" не исключает снижение спроса на мясо в связи с повышением НДС в России

Экономика и бизнес
21 июня, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В компании назвали рост налоговой нагрузки "умеренно негативной" мерой для ее деятельности

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Русагро" не исключает, что одобренное правительством повышение НДС приведет к росту потребительских цен и, как следствие, повлияет на объемы потребления мяса в России. Об этом говорится в сообщении компании.

Как напомнили в "Русагро", 14 июня 2018 года правительство одобрило повышение базовой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% с 1 января 2019 года, сохранив льготную ставку на продукты питания и экспорт на уровне 10% и 0% соответственно.

"Данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен через инфляционные ожидания и опережающую подстройку цен. Рост ставки налога на 2 п. п. способно увеличить инфляцию на 0,5-1,0 п. п.", - считают представители "Русагро".

По их мнению, увеличение потребительских цен окажет давление на покупательную способность и приведет к снижению уровня реальных располагаемых доходов населения при прочих равных условиях. "Хотя, как правило, потребитель склонен экономить на продуктах питания в последнюю очередь, возможно сокращение спроса на такие продукты, как мясо, в частности свинину", - отметили в компании.

В "Русагро" добавили, что рост налоговой нагрузки может привести к замедлению деловой активности и снижению темпов роста ВВП, поэтому в компании считают принятие этой меры "умерено негативной" для ее деятельности.

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