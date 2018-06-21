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Экспорт Москвы в I квартале 2018 года превысил 3 трлн рублей

Экономика и бизнес
21 июня, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По словам главы департамента экономической политики и развития столицы Владимира Ефимова, наиболее заметный рост экспорта зафиксирован в высокотехнологичных сферах городского производства

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Объем экспорта столицы в I квартале этого года превысил 3 трлн рублей, что на 24,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

"Экспортные объемы товаров и услуг столичной экономики за первые три месяца 2018 года составили 3,1 трлн рублей - на 24,6% больше, чем за этот же период годом ранее", - приводятся слова Сергуниной.

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов отметил, что объемы экспорта товаров выросли в январе-марте 2018 года на 27,8%, а экспорт услуг - на 11,2%.

"Показательно, что наиболее последовательный и заметный рост демонстрируют высокотехнологичные сферы городского производства - IT-индустрия, автостроение и аэрокосмическая отрасль, ведущие предприятия которых участвуют в городской программе промышленной поддержки. В частности, крупнейшие IT-компании по итогам 2017 увеличили объемы экспорта на 22,5%, а в первом квартале нынешнего года - на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - подчеркнул Ефимов.

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