Минтранс: переговоры по чартерам на курорты Египта возобновят после ЧМ-2018

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Переговоры по открытию чартеров на египетские курорты будут возобновлены после ЧМ-2018, сообщил журналистами глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Все дополнительные мероприятия, связанные с уточнением на египетском направлении, мы будем проводить после того, как чемпионат мира по футболу в России закончится", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что представители минавиации Египта приезжали в Россию во время чемпионата.

Ранее в начале года египетские власти заявляли, что рассчитывают на возобновление чартерных авиарейсов между городами России и курортами Египта во второй половине 2018 года. По оценке египетского правительственного комитета по восстановлению российского туризма, страна может привлечь около 3 млн российских туристов уже в первый год после возобновления чартерного авиасообщения.

Президент России Владимир Путин 4 января 2018 года подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир.

Развитие событий

Россия прекратила авиасообщение с Египтом осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.