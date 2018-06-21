Сечин отверг обвинения акционера в низких дивидендах "Роснефти" по сравнению с "Лукойлом"

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин на годовом собрании акционеров отверг обвинения миноритарного акционера в низких дивидендных выплатах нефтяной компании.

Миноритарий "Роснефти" Леонид Пронин, выступая на собрании, отметил, что считает дивидендные выплаты "Роснефти" низкими. "Например, "Лукойл" на порядок меньше добывает нефти, платит больше", - сказал он.

Сечин отметил, что "Лукойл" является частной компанией и акционеры выплачивают дивиденды "сами себе". "По поводу "Лукойла", что они платят больше (дивидендов - прим. ТАСС), - они платят себе в основном. Это частная компания, и они реализуют интересы своих акционеров. И, как вы знаете, значительными пакетами владеют менеджеры этой компании, они выплачивают себе. Там нет 100 тыс. физических лиц, которые являются акционерами "Роснефти". Если вы посмотрите отчеты о доходности, то доходность "Лукойла" существенно ниже, чем "Роснефти", - подчеркнул Сечин.

Ранее в ходе годового общего собрания Сечин сообщил, что "Роснефть" не исключает, что по итогам 2018 года вдвое увеличит показатель чистой прибыли и объем дивидендов. Совокупный объем дивидендов компании по итогам 2017 года составит 111,1 млрд рублей, что равно 50% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"Принимая на себя все ограничения ответственности, связанные с обсуждением перспективной финансовой информации и предоставлением оценочных суждений, не исключаю, что в 2018 году мы увидим материальный рост дивидендных выплат. Предварительные данные, прогнозы на базе прошедших месяцев предполагают двукратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей от соответствующего уровня 2017 года", - сказал Сечин.

О капитализации

Пронин также обратил внимание руководителей "Роснефти", что также наблюдалось выравнивание капитализации "Роснефти" и "Лукойла" при существенно различающемся объеме годовой добычи. Сечин на этот тезис отметил, что "Роснефть" "сегодня стоит $64 млрд, а "Лукойл" порядка $44 млрд". "Они ("Лукойл" - прим. ТАСС) иногда в отчетности показывают пакет казначейских акций, который не должен учитываться. Здесь нужно корректно анализировать информацию", - считает Сечин.

В конце марта капитализация "Лукойла" в ходе торгов на Московской бирже достигала 3,324 трлн рублей, превышая капитализацию "Газпрома" (3,31 трлн рублей) и "Роснефти" (3,266 трлн рублей). В начале апреля "Роснефть" обогнала "Лукойл" и на сегодняшний день стоимость "Роснефти" на 17,8% выше "Лукойла" - $65,612 млрд против $55,686 млрд по курсу ЦБ на 21 июня.