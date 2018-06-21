Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тоору Мидзутани возглавил агентство Kyodo

Экономика и бизнес
21 июня, 12:41 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 21, июня. /ТАСС

Ранее журналист занимал пост старшего управляющего директора агентства

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Тоору Мидзутани избран в четверг новым президентом и главным редактором информационного агентства Kyodo. До этого он занимал пост его старшего управляющего директора.

Кандидатура Мидзутани, как сообщили ТАСС в агентстве, была утверждена на заседании совета директоров и одобрена на общем собрании постоянных сотрудников Киодо. Там же была принята отставка предыдущего президента Масаки Фукуямы, который, по традиции, был назначен на пост советника агентства.

Тоору Мидзутани, как и его предшественник, - уроженец примыкающей к Токио с юго-запада префектуры Канагава. Он поступил на работу в Kyodo в 1979 году после окончания токийского Университета иностранных исследований. В агентстве Тоору Мидзутани долгое время занимался городскими социальными новостями, был главным редактором этого беспокойного репортерского подразделения.

Kyodo было создано в 1945 году и сейчас является источником оперативной информации из Японии и других стран Азии. Оно поддерживает с ТАСС традиционные отношения сотрудничества, играет заметную роль в частности в Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
2
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
3
Сечин назвал причины роста цен на бензин
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Три человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости