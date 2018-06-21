Тоору Мидзутани возглавил агентство Kyodo

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Тоору Мидзутани избран в четверг новым президентом и главным редактором информационного агентства Kyodo. До этого он занимал пост его старшего управляющего директора.

Кандидатура Мидзутани, как сообщили ТАСС в агентстве, была утверждена на заседании совета директоров и одобрена на общем собрании постоянных сотрудников Киодо. Там же была принята отставка предыдущего президента Масаки Фукуямы, который, по традиции, был назначен на пост советника агентства.

Тоору Мидзутани, как и его предшественник, - уроженец примыкающей к Токио с юго-запада префектуры Канагава. Он поступил на работу в Kyodo в 1979 году после окончания токийского Университета иностранных исследований. В агентстве Тоору Мидзутани долгое время занимался городскими социальными новостями, был главным редактором этого беспокойного репортерского подразделения.

Kyodo было создано в 1945 году и сейчас является источником оперативной информации из Японии и других стран Азии. Оно поддерживает с ТАСС традиционные отношения сотрудничества, играет заметную роль в частности в Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).