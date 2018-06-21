Турция ввела ответные таможенные пошлины для товаров из США

ТАСС, 21 июня. Турецкое правительство приняло решение ввести дополнительные таможенные пошлины для 22 наименований товаров из США. Об этом в эфире телеканала NTV в четверг заявил министр экономики республики Нихат Зейбекчи.

"Из-за введенных США импортных пошлин дополнительная нагрузка на Турцию составит около $260 млн. Чтобы компенсировать эти потери, мы решили с 21 июня ввести дополнительные таможенные пошлины общим объемом в $300 млн на 22 товара из США", - сказал министр. Он отметил, что решение о том, какие товары попадут в этот список, будет принято кабмином отдельно.

"Мы экспортируем в США стали на $1,18 млрд, наш импорт из США составляет $1,3 млрд. Мы пытались урегулировать проблему путем переговоров, но здорового диалога у нас так и не получилось. США ведут с миром торговую войну", - отметил министр. Он также поставил под сомнение, что США смогут "продолжать торговать со всем миром, когда сами вводят ограничения" для участников глобального рынка.

В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд государств, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25-процентные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд. О намерении ввести ответные меры также заявили Индия, Турция, Мексика и другие страны.