Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турция ввела ответные таможенные пошлины для товаров из США

Экономика и бизнес
21 июня, 11:50 дата обновления: 21 июня, 12:12 UTC+3

Объем турецких пошлин составил $300 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 июня. Турецкое правительство приняло решение ввести дополнительные таможенные пошлины для 22 наименований товаров из США. Об этом в эфире телеканала NTV в четверг заявил министр экономики республики Нихат Зейбекчи.

"Из-за введенных США импортных пошлин дополнительная нагрузка на Турцию составит около $260 млн. Чтобы компенсировать эти потери, мы решили с 21 июня ввести дополнительные таможенные пошлины общим объемом в $300 млн на 22 товара из США", - сказал министр. Он отметил, что решение о том, какие товары попадут в этот список, будет принято кабмином отдельно.

"Мы экспортируем в США стали на $1,18 млрд, наш импорт из США составляет $1,3 млрд. Мы пытались урегулировать проблему путем переговоров, но здорового диалога у нас так и не получилось. США ведут с миром торговую войну", - отметил министр. Он также поставил под сомнение, что США смогут "продолжать торговать со всем миром, когда сами вводят ограничения" для участников глобального рынка.

В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд государств, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25-процентные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд. О намерении ввести ответные меры также заявили Индия, Турция, Мексика и другие страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Страны
США Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сечин назвал причины роста цен на бензин
2
Минтруд предложил установить единый размер прожиточного минимума пенсионера в РФ
3
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
4
Сечин: зарплаты менеджмента "Роснефти" в среднем ниже, чем в частных компаниях
5
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
6
ВС РФ разъяснил, как отличить несанкционированную акцию от серии одиночных пикетов
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости