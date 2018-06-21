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Госдума приняла закон об освобождении от онлайн-касс ряда торговых операций

Экономика и бизнес
21 июня, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Также отсрочено применение онлайн-касс при продаже билетов кондукторами в общественном транспорте и при оплате услуг ЖКХ до 1 июля 2019 года

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон об освобождении от применения контрольно-кассовой техники (ККТ) с функцией передачи данных онлайн в налоговые органы при проведении ряда торговых операций организациями и индивидуальными предпринимателями.

Закон освобождает от обязанности применения контрольно-кассовой техники нового типа кредитные организации при расчетах и других банковских операциях, а также организации, которые взимают плату за пользование парковочными местами при условии перечисления собранных ими средств в бюджетную систему РФ.

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Кроме того, закон позволяют не использовать ККТ государственным и муниципальным библиотекам, а также библиотекам образовательных организаций при оказании ими дополнительных платных услуг, связанных с библиотечным делом (в частности, ксерокопирование).

От использования кассовых аппаратов освобождаются лица, продающие безалкогольные напитки, в том числе через автоматические устройства для расчетов, а также продавцов молока в розлив и продавцов газет и журналов. Кроме того, от использования онлайн-касс освобождены продажи на борту воздушных судов.

Предусматривается также освобождение от использования ККТ в труднодоступных местностях.

За Федеральной налоговой службой России закрепляется обязанность по разработке единого методологического подхода к формированию кассового чека. Закон не позволяет получать статус оператора фискальных данных организациям, в числе выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев которых имеются иностранные лица.

Применение онлайн-ККТ при продаже билетов кондукторами в общественном транспорте и при оплате услуг ЖКХ, включая взносы на капремонт, отсрочено до 1 июля 2019 года. До этого срока соответствующие услуги освобождены от применения онлайн-касс.

Для правоохранительных органов сделано исключение

Как сообщал ранее замруководителя Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, от использования онлайн-касс освобождаются налогоплательщики, которые не имеют наемного персонала. По его словам, они переводятся в блок третьего этапа реформы, который начнется 1 июля 2019 года. От использования онлайн-касс будут также освобождены механические вендинговые автоматы.

Исключается применение онлайн-ККТ в правоохранительных органах правоохраны - ФСБ, СВР, ФСО. "У них защищенные территории, и их идентификация по месту продаж может вызвать нежелательный эффект, и здесь ценность защиты информации превалирует над налоговым потенциалом расчетов через ККТ", - указывал Егоров.

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, документ был согласован со всеми бизнес-объединениями.

Согласно действующему закону, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны перейти на применение ККТ с функцией передачи онлайн сведений о расчетах в налоговые органы не позднее 1 июля 2018 года.

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