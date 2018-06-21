Пространство коллективной работы "Точка кипения" откроется в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июня. /ТАСС/. Пространство коллективной работы "Точка кипения" откроется в Благовещенске Амурской области в сентябре 2018 года. Об этом в четверг журналистам сообщил врио губернатора Амурской области Василий Орлов.

"Сегодня осматривали помещение в областной библиотеке, на базе которой к осени создадим "Точку кипения". Это новый формат развития молодежи, преподавания. Есть инициативная способная команда, которая готова этот проект реализовать, а также буду курировать проект лично", - сказал Орлов.

"Точка кипения" - пространство коллективной работы, предназначено для представителей сферы образования, науки, бизнеса, чтобы они могли делиться своим опытом, результатами деятельности, прорабатывать новые модели регионального развития отдельно по своим направлениям и во многом взаимодействовать друг с другом, говорится на официальном сайте федерального проекта.

По словам Василия Орлова, в регионе необходимо обратить внимание на качество подготовки профессиональных кадров. "Точка кипения" - один из методов. "Для нас это очень важно, потому что в области реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, высокотехнологических проектов и сегодня существующая система подготовки кадров не позволяет эти проекты обеспечить соответствующими с точки квалификации кадрами", - сказал Орлов.