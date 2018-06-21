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Financial Times впервые извинилась перед компанией из РФ за непроверенную информацию

Экономика и бизнес
21 июня, 12:20 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, июня. /ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций уже добился извинений и опровержений от The New York Times, MSNBC, Al Jazeera, Reuters и других зарубежных СМИ

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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

© Михаил Метцель/ТАСС

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Газета Financial Times по решению суда впервые извинилась перед российской компанией - Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) - за изложение непроверенной и некорректной информации в статье издания. Газета принесла извинения в ходе заседания в Высоком суде Лондона. Соответствующее заявление Financial Times опубликовано в печатной и онлайн версии издания.

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"Financial Times" забирает назад все свои утверждения, обещает никогда их не повторять в дальнейшем и вчера в Высоком суде Лондона принесла извинения Кириллу Дмитриеву и РФПИ за недостоверную информацию в статье", - говорится в заявлении газеты, опубликованном в печатной версии издания.

По утверждению международных юристов, участвовавших в разбирательствах, это первый случай, когда британская деловая газета признала недостоверность опубликованной информации и принесла извинения российской компании в высоком суде Лондона.

В течение последнего года РФПИ, основной партнер нескольких суверенных инвестиционных фондов при инвестициях в Россию, добился извинений и публикаций опровержений от ряда ведущих мировых средств массовой информации, включая газету The New York Times, телеканалы MSNBC и Al Jazeera, интернет порталы Daily Beast, Business Insider и The Huffington Post, а также агентство Reuters.

В частности, после обращения РФПИ телеведущая Рейчел Мэддоу на канале MSNBC скорректировала свои высказывания о невозможности ведения бизнеса с РФПИ американскими бизнесменами, сделанные днем ранее. Она признала, что американские бизнесмены могут встречаться и вести дела с представителями российского фонда, несмотря на санкции.

Ранее телекомпания CNN после аналогичных требований РФПИ удалила статью, в которой говорилось о том, что финансист Энтони Скарамуччи в ходе встречи с Дмитриевым на полях Всемирного экономического форума в Давосе подавал российскому партнеру надежды на возможное смягчение санкций. Телекомпания также уволила сотрудников, имевших отношение к публикации, реорганизовала отдел расследований и ужесточила правила публикации материалов о связях команды Трампа с Россией.

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