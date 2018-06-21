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Мособлдума оставит базовую ренту на землю в собственности области на уровне 2018 года

Экономика и бизнес
21 июня, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Мера принята с целью "поддержания и стимулирования инвестиционной активности" в регионе

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Московская областная дума сохранила базовый размер арендной ставки на землю в собственности области или с неразграниченной государственной собственностью на уровне 2018 года для 2019 года, чтобы стимулировать инвестиционную активность. Соответствующий закон региональный парламент принял на заседании в четверг сразу в трех чтениях, передает корреспондент ТАСС.

"В целях поддержания и стимулирования инвестиционной активности в Московской области, а также недопущения увеличения финансовой нагрузки на арендаторов областной собственности предлагается в 2019 году базовый размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в неразграниченной госсобственности или собственности Московской области, оставить на уровне 2018 года", - представил закон в думе и. о. министра имущественных отношений региона Алексей Вьюрков.

Он уточнил, что по итогам 2017 года за аренду этой категории земель в областной бюджет было перечислено 1,1 млрд рублей и 14,7 млрд - в муниципальные бюджеты.

Согласно материалам разработчиков проекта, базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или с неразграниченной государственной собственностью, на очередной финансовый год - прогнозный показатель, который используется для разработки проекта консолидированного бюджета Подмосковья.

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