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Мособлгаз получил льготы на аренду газопроводов в Подмосковье

Экономика и бизнес
21 июня, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Таким образом Мособлдума намерена снять с компании тарифную нагрузку и перенаправить средства на обслуживание и ремонт газового оборудования

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Московская областная дума установила льготную ставку для Мособлгаза на аренду газопроводов и газового оборудования, принадлежащих Подмосковью, чтобы снять с компании тарифную нагрузку и перенаправить средства на обслуживание и ремонт этого имущества. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы на заседании в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"С целью исключения необходимости расходования средств бюджета Московской области на техническое обслуживание газопроводов, находящихся в казне, <…> предлагается установить особый порядок предоставления АО "Мособлгаз" в аренду газопроводов из казны Московской области. <…> Проектом закона предлагается установить фиксированную ставку арендной платы в размере 1 рубль в год за один метр протяженности газопроводов или одну единицу газового (технологического) оборудования на таких газопроводах", - говорится в пояснительной записке разработчиков документа.

Дополнительно к этому закон дает возможность предоставлять это имущество в аренду без торгов.

Документ также прописывает обязанность сетевой организации в ответ на льготную ренту обеспечивать сохранность газопровода и оборудования, эксплуатировать их надлежащим образом, ремонтировать и реконструировать за собственный счет при необходимости.

Согласно сопроводительным материалам, изменение позволит сэкономить бюджету Московской области более чем 20 млн рублей ежегодно и приведет к увеличению доходов в среднем на 300-350 тыс. рублей в год.

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