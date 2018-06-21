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Аль-Фалех: рост добычи на 1 млн барр. в рамках ОПЕК+ позволит избежать дефицита

Экономика и бизнес
21 июня, 12:20 дата обновления: 21 июня, 12:59 UTC+3

Рост необходимо распределить между всеми участниками альянса, заявил министр энергетики Саудовской Аравии

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ВЕНА, 21 июня. /ТАСС/. Рост суточной добычи в пределах 1 млн баррелей в рамках соглашения ОПЕК+ позволит избежать дефицита на рынке нефти, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

"1 млн баррелей в сутки - это хороший таргет, но повторюсь, мы должны распределить рост между всеми участниками альянса", - сказал он.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на свои источники, что Саудовская Аравия выступает за увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки в два этапа. На 500 тысяч в III квартале и на столько же в IV. Россия со своей стороны выступала за увеличение добычи от текущего уровня на 1,5 млн баррелей. Против роста добычи ранее выступали Иран, Венесуэла и Ирак.

Заседание ОПЕК пройдет 22 июня в Вене, на следующий день встретятся министры стран - участниц ОПЕК+. Основная повестка этих встреч - частичный выход из сделки.

Сохранение формата ОПЕК+ позволит защитить рынок от дефицита и переизбытка нефти, заявил также аль-Фалех. "Продление этого формата, диалога, который мы имеем, определяет наши действия на краткосрочную и долгосрочную перспективу. <...> Мы хотим предотвратить дефицит, снижение добычи нефти, который мы видели в 2008 году, но в то же время мы хотим предотвратить серьезные спады, которые шокируют индустрию, провоцируют банкротства", - сказал он.

"Такие тяжелые циклы, через которые проходит индустрия, могут регулироваться и в большой степени предотвращаться, если у нас есть группа ответственных производителей, которые работают вместе, - добавил аль-Фалех. - Я благодарю своих коллег за сотрудничество и считаю, что мы должны держаться вместе и продолжать работу на тех же основаниях, что и сейчас".

Соглашение о сокращении добычи нефти между 24 странами действует с января 2017 года и уже дважды продлевалось. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки (к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень). Сейчас соглашение действует до конца 2018 года.

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Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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