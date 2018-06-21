Медведев поручил принимать меры для предотвращения роста цен на бензин

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ситуация на рынке бензина и нефти стабильна, но за ней надо следить, если понадобится, принимать необходимые шаги. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"В целом ситуация на рынке стабильна, вчера мы говорили об этом на совещании у президента. Меры, которые были приняты правительством, они дали эффект. Но, тем не менее, все равно надо отслеживать все процессы, которые происходят на нефтяном рынке и на рынке бензина. При необходимости, как мы и договаривались, будем предпринимать дополнительные шаги", - сказал Медведев.

Как ранее сообщил глава Роснефти Игорь Сечин, правительство РФ может ввести квоты для всех российских нефтепроизводителей по поставкам нефти на внутренний рынок для обеспечения его нефтепродуктами. По его словам, такая мера обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством 20 июня.

Он отметил, что для всех нефтяных компаний предлагается ввести квотирование поставок на внутренний рынок на уровне 17,5% от всей добычи, что обеспечивает текущий уровень потребления - порядка 90 млн тонн нефтепродуктов.

По данным Росстата, цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении - на 11,3%. С начала года, по данным Росстата на 10 июня, средние цены на бензин в РФ увеличились на 8,2%, а на дизельное топливо - на 8,5%.

Для их сдерживания правительство вынуждено было снизить с 1 июня акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с тонны и отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля. Кроме того, власти договорились с нефтекомпаниями о "заморозке" цен на топливо и росте поставок на внутренний рынок, пригрозив в случае подорожания бензина повысить экспортную пошлину на нефтепродукты.