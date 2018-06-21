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Крупнейший завод труб СЗФО будет выпускать 6 тыс. колодцев для канализации в год

Экономика и бизнес
21 июня, 12:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, июня. /ТАСС

Губернатор Петербурга отметил, что работа предприятия способствует развитию импортозамещения

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Крупнейший завод по выпуску полимерных труб на Северо-Западе РФ - петербургский "Икапласт" - начал производство колодцев для канализации диаметром 1,5 м и будет выпускать до 6 тыс. единиц такой этой в год. Это позволит удовлетворить требования многих российских предприятий и городов, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска новой линии.

"[Мы запустили] производство колодцев большого диаметра для городских сетей канализации и водоотведения внутренним диаметром 1,5 м, мощность до 6 тыс. колодцев в год. Сумма инвестиций составила €5-6 млн, около 400 млн рублей, это - строительство нового цеха, закупка итальянского оборудования", - сказал ТАСС коммерческий директор предприятия Виталий Логутов.

По его словам, предприятие сможет обеспечить выпуск 6 тыс. колодцев в год, что для завода Северо-Западного региона и в целом страны является крупным объемом. "Основные рынки для нас сейчас - это сочинские объекты и Крым, уже начали поставки на Дальний Восток и, конечно же, удовлетворяем спрос городских предприятий", - сказал он.

"Ваша продукция востребована не только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах Российской Федерации. Очень важно, что многие вещи, которые вы производите, раньше наша страна была вынуждена закупать за рубежом. Это реальная работа, связанная с импортозамещением", - сказал на церемонии открытия производственной линии губернатор города Георгий Полтавленко.

Кроме того, завод производит различные полимерные трубы, которые используются, в частности, городским "Водоканалом", до 2015 года закупавшим эту продукцию за границей, трубы для прокладки кабельных линий и горячего водоснабжения. "У нас на сегодняшний день больше половины материалов отечественные, еще несколько лет назад мы работали в основном на импортном сырье, сейчас все больше применяем отечественное, которое стало заметно качественнее", - сказал Логутов.

О заводе

Завод "Икапласт" основан в 1999 году и является крупнейшим производителем полимерных труб на Северо-Западе России. Производственная мощность предприятия составляет 30 тыс. тонн продукции в год, около 20 тыс. наименований. Продукция завода использовалась, ву частности, при строительстве комплекса сооружений по безопасности Крымского моста, реконструкции лагеря "Артек", терминала Высоцк, новой Ленинградской АЭС, стадиона "Санкт-Петербург" и на других объектах.

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