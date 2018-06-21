Чечня планирует экспортировать в Саудовскую Аравию промышленные технологии и оборудование

ГРОЗНЫЙ, 21 июня. /ТАСС/. Чеченская Республика планирует экспортировать в Саудовскую Аравию промышленные технологии и оборудование регионального холдинга RIM Group, сообщил ТАСС первый заместитель министра промышленности и энергетики региона Нуради Сангариев.

"В рамках форума "Бахрейн - ворота в Залив 2018" представители RIM Group провели деловые встречи с представителями крупного бизнеса арабского мира, в результате которых были заключены соглашения о взаимном сотрудничестве с представителями бизнеса Саудовской Аравии, в частности с компанией "Джалмуда" и с экс-мэром индустриального города Эль-Джубайль (Саудовская Аравия). Стороны договорились о заимствовании у чеченского предприятия необходимых технологий и приобретении оборудования для строительства завода по металлообработке и производству теплоэнергетического оборудования", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, данные по объемам экспорта и доходам, которые поступят в бюджет, станут известны после составления бизнес-плана и сметы. "Для этого арабская сторона планирует визит в Чечню, чтобы посмотреть наши производственные мощности, изучить возможности. Также мы получили приглашение посетить Эль-Джубайль. Даты визитов пока обговариваются", - рассказал Сангариев.

Форум "Бахрейн - ворота в Залив 2018" с участием более чем 500 инвесторов и руководителей предприятий прошел в мае этого года в столице Королевства Бахрейн городе Манама под патронажем наследного принца, премьер-министра королевства и председателя совета по экономическому развитию Бахрейна Салмана бен Халада Аль Халифы.