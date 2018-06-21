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Медведев: граждане РФ смогут возвращать часть страховки при досрочном погашении кредита

Экономика и бизнес
21 июня, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Премьер отметил, что банки часто отказывают клиентам в возврате части уплаченной страховки при досрочном погашении кредита, ссылаясь на действующее законодательство

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит законопроект, позволяющий клиентам банков получать часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"В повестке дня еще два законопроекта, которые должны улучшить условия кредитования. Речь идет о возврате заемщику части страховой премии за неистекший период страхования, если заемщик досрочно погашает кредит", - сказал Медведев.

Глава российского правительства отметил, что сейчас банки зачастую отказывают клиентам в возврате части уплаченной страховки при досрочном погашении кредита, ссылаясь на действующее законодательство, на совещании предлагается рассмотреть поправки и в гражданское законодательство, и в законы, которые регулируют потребительский и ипотечный кредиты.

"Это значит, что в случае принятия этих законопроектов, у заемщика в случае досрочного погашения кредита появится право вернуть часть денег, которые потрачены на страховку", - подытожил Медведев.

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