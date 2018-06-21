На московские маршруты выйдут трамваи с увеличенным числом мест

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Трамваи "Витязь-М" с обновленным салоном и увеличенным числом сидячих мест выйдут на московские маршруты, сообщает в четверг пресс-служба Единого транспортного портала.

"Первые два трамвая "Витязь-М" с обновленным салоном поступили в столицу. В новой модификации увеличили количество сидячих мест с 60 до 64, а также добавили еще одну накопительную площадку, где можно разместить велосипед или детскую коляску", - говорится в сообщении.

Отмечается, что число сидений, направленных по ходу движения, увеличилось более чем в два раза - с 17 до 38. Площадь отображения информации на медиаэкранах стала на треть больше. На мониторах в реальном времени отображается необходимая информация о маршруте, остановках и пересадках.

Трехсекционные трамваи "Витязь-М" впервые вышли на московские улицы в марте прошлого года. Сегодня на линиях работают 180 вагонов, а к концу следующего года их число достигнет 300 единиц. Такие трамваи курсируют по маршрутам на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы.

Трамваи нового поколения "Витязь-М" имеют низкий уровень пола и адаптированы для проезда маломобильных пассажиров. Общая вместимость одного вагона - более 200 человек. Салон оборудован системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, бесплатным Wi-Fi, а также USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.