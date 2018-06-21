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Медведев: штрафы за ложное экспертное заключение по госзакупкам составят 150 тыс. руб.

Экономика и бизнес
21 июня, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что речь идет о тех случаях, когда действия не содержат уголовно наказуемых деяний

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Административные штрафы за предоставление ложного экспертного заключения в сфере госзакупок могут составить 150 тыс. руб. для предприятий. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, комментируя пакет законопроектов, определяющий меры уголовной и административной ответственности за указанное правонарушение.

"Представители экспертных организаций будут нести административную ответственность как должностные лица. Речь идет о тех случаях, когда их действия не содержат уголовно наказуемых деяний. Будут установлены штрафы, причем достаточно значимые, для компаний штраф измеряется 150 тыс. рублей," - сказал глава кабмина.

В целом, говоря о пакете законопроектов, касающихся введения ответственности за заведомо ложную экспертную оценку, премьер-министр отметил, что законопроекты позволят повысить эффективность и прозрачность таких закупок. Он пояснил, что предполагается ввести единые требования для оформления результатов экспертизы госзакупок, "это упрощает контроль за предоставлением недостоверных и заведомо ложных заключений".

"Очевидно, что если экспертиза носит ложный характер, она может повлечь опасные последствия, такие как хищение в сфере госзакупок, риски причинения вреда жизни и здоровья людей и другие последствия. Для того, чтобы влиять на эту ситуацию, в Уголовный кодекс предлагается ввести новый состав преступления - за предоставление экспертам заведомо ложного заключения", - заявил глава кабмина.

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