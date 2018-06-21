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Госдума приняла закон о включении Советской Гавани в зону свободного порта Владивосток

Экономика и бизнес
21 июня, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

На новой территории планируют реализовать 15 инвестиционных проектов

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о распространении режима свободного порта Владивосток на Советскую Гавань.

Законом "режим свободного порта Владивосток распространяется на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края". Отмечается, что в рамках режима свободного порта Владивосток на территории Советско-Гаванского района планируется реализовать 15 инвестиционных проектов с объемом частных инвестиций более 54 млрд рублей, а также создать около 1,8 тыс. новых рабочих мест.

"Планируемый совокупный объем поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ в связи с реализацией инвестиционных проектов, рассчитанный на основе бизнес- моделей потенциальных резидентов, составит за период 2022-2029 год 4,3 млрд рублей", - говорится в документе.

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