Госдума приняла закон о включении Советской Гавани в зону свободного порта Владивосток

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о распространении режима свободного порта Владивосток на Советскую Гавань.

Законом "режим свободного порта Владивосток распространяется на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края". Отмечается, что в рамках режима свободного порта Владивосток на территории Советско-Гаванского района планируется реализовать 15 инвестиционных проектов с объемом частных инвестиций более 54 млрд рублей, а также создать около 1,8 тыс. новых рабочих мест.

"Планируемый совокупный объем поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ в связи с реализацией инвестиционных проектов, рассчитанный на основе бизнес- моделей потенциальных резидентов, составит за период 2022-2029 год 4,3 млрд рублей", - говорится в документе.