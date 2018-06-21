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Госдума приняла закон, регулирующий присоединения одной ЕЭС к другой

Экономика и бизнес
21 июня, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Правительство сможет регулировать и контролировать вопросы ценообразования, порядка оперативно-диспетчерского управления и технологического присоединения

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон об особенностях регулировании присоединения одной электроэнергетической системы (ЕЭС) к другой.

Закон предусматривает наделение правительства РФ полномочиями по установлению особенностей регулирования на оптовом и розничном рынках, по вопросам ценообразования, порядку оперативно-диспетчерского управления и технологического присоединения.

Документом исключается запрет на заключение сетевыми организациями договоров купли-продажи электроэнергии в целях компенсации потерь. В установленных правительством случаях системному оператору будут предоставлены полномочия осуществлять оперативнодиспетчерское управление в технологически изолированной территориальной ЕЭС.

Принятыми ко второму чтению документа поправками предусматривается, что срок начала снижения долей покупки электроэнергии и мощности по регулируемым ценам сверх объемов электроэнергии и мощности, поставляемых и оплачиваемых по регулируемым договорам для населения ("перекрестное субсидирование"), переносится с 1 января 2023 года на 1 июля 2027 года.

"Изменения позволят сохранить для территориальных сетевых организаций - потребителей электроэнергии, одновременно являющихся территориальными сетевыми организациями, право приобретать электроэнергию у энергосбытовой организации", - отмечается в пояснительной записке к документу.

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