Эксперты обнаружили новый вирус, управляющий зараженными устройствами через Telegram

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Разработчик антивирусов компания ESET обнаружила новый вирус, который управляет зараженными устройствами через Telegram с помощью бота. Об этом сообщает пресс-служба компании, штаб-квартира которой находится в Братиславе.

"Троян позволяет перехватывать и отправлять сообщения, красть контакты, совершать вызовы, записывать аудио, делать скриншоты, определять местоположение устройства и менять настройки. Для управления функциями предусмотрены интерактивные кнопки в интерфейсе Telegram-бота - пользователь получает набор инструментов в соответствии с выбранной комплектацией", - говорится в сообщении.

Вирус распространяется через неофициальные магазины Android-приложений. "В Google Play данной угрозы не обнаружено", - заверили программисты.

Вредоносное ПО маскируется под приложения, обещающие биткоины в подарок, бесплатный мобильный интернет или накрутку подписчиков в соцсетях, отмечают эксперты ESET.

После установки трояна на экране смартфона появится всплывающее окно с уведомлением, что программа не может работать на устройстве и будет удалена. Затем иконка приложения исчезнет, а вирус продолжит работу скрытно от пользователя.

Разработчики ESET установили, что большинство заражений зафиксировано в Иране.