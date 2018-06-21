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Эксперты обнаружили новый вирус, управляющий зараженными устройствами через Telegram

Экономика и бизнес
21 июня, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В ESET заявили, что вирус маскируется под сервисы, обещающие биткоины в подарок, бесплатный мобильный интернет или накрутку подписчиков в соцсетях

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Разработчик антивирусов компания ESET обнаружила новый вирус, который управляет зараженными устройствами через Telegram с помощью бота. Об этом сообщает пресс-служба компании, штаб-квартира которой находится в Братиславе.

"Троян позволяет перехватывать и отправлять сообщения, красть контакты, совершать вызовы, записывать аудио, делать скриншоты, определять местоположение устройства и менять настройки. Для управления функциями предусмотрены интерактивные кнопки в интерфейсе Telegram-бота - пользователь получает набор инструментов в соответствии с выбранной комплектацией", - говорится в сообщении.

Вирус распространяется через неофициальные магазины Android-приложений. "В Google Play данной угрозы не обнаружено", - заверили программисты.

Вредоносное ПО маскируется под приложения, обещающие биткоины в подарок, бесплатный мобильный интернет или накрутку подписчиков в соцсетях, отмечают эксперты ESET.

После установки трояна на экране смартфона появится всплывающее окно с уведомлением, что программа не может работать на устройстве и будет удалена. Затем иконка приложения исчезнет, а вирус продолжит работу скрытно от пользователя.

Разработчики ESET установили, что большинство заражений зафиксировано в Иране.

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