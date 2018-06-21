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В Чечне планируется построить мусороперерабатывающий завод

Экономика и бизнес
21 июня, 15:34 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 21, июня. /ТАСС

По словам министра промышленности и энергетики региона Ризвана Масаева, стоит обратить внимание на проблему высокого уровня залегания грунтовых вод

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ГРОЗНЫЙ, 21 июня. /ТАСС/. Мусороперерабатывающий завод с комплектующими собственного производства планируют построить в Чечне. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и энергетики региона Ризван Масаев.

"Мы можем перенять технологию и производить блочные комплектующие для мусороперерабатывающего завода у себя на предприятии. Нас интересуют такие технологии мусоропереработки, и все они пока находятся в стадии обсуждения. Метод утилизации, основанный на процессах пиролиза, сейчас видится нам наиболее интересным и перспективным, однако он требует дополнительной системы сортировки", - отметил Масаев.

По его словам, в республике на определенном уровне уже поставлена работа по утилизации ТБО, и планируется войти на рынок не как конкуренты, а как партнеры.

"Если говорить об экологическом эффекте, то стоит обратить внимание на одну из основных проблем в Чечне, связанных с мусором, - это высокий уровень залегания грунтовых вод. Если мы будем дальше продолжать закапывать мусор в землю, то прямой контакт с грунтовыми водами может привести к катастрофе. Также существует проблема большого количества несанкционированных свалок", - считает глава ведомства.

Он добавил, что социально-экономический эффект будет завесить от масштаба будущего предприятия. "Мы готовим блочную систему, которую можно будет увеличивать или уменьшать - от 50 тыс. тонн до 100 тыс. тонн переработки мусора в год", - отметил собеседник ТАСС.

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