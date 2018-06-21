СМИ: Индия повысит ввозные пошлины на товары из США с 4 августа

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июня. /ТАСС/. Индия решила повысить ввозные пошлины на товары из США с 4 августа в ответ на повышение Вашингтоном пошлин на индийские сталь и алюминий.

Как сообщает в четверг информационное агентство PTI, в основном повышение коснется ряда сельхозпродуктов и металлоизделий.

По информации агентства, которое ссылается на данные Министерства финансов, импортная пошлина вырастет на нут - до 60%, чечевицу - до 30%, артемию (род мелкой креветки, идущей на корм для аквакультур - ТАСС) - до 15%. Кроме того, должны вырасти пошлины на некоторые виды орехов, яблоки и груши, а также на борную кислоту, плоский прокат из нержавеющей стали, детали труб и ряд других металлоизделий.

Ранее сообщалось, что Индия также намерена сделать более дорогим ввоз из США мотоциклов с объемом двигателя более 800 куб. см, но в распространенном в четверг перечне этой позиции нет, указывает агентство.

Как ранее сообщил телеканал NDTV, Индия рассчитывает получить от этих мер около $239 млн. При этом ожидается, что повышение Соединенными Штатами пошлин на индийские товары обойдется Индии в сумму порядка $241 млн.

В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд государств, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25-процентные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд. О намерении ввести ответные меры также заявили Турция, Мексика и другие страны.