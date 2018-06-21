Фонд развития предпринимательства Удмуртии выдал первый льготный заем на местную франшизу

ИЖЕВСК, 21 июня. /ТАСС/. Фонд развития предпринимательства Удмуртии выдал первый заем по стартовавшей в апреле программе льготного кредитования бизнесменов, приобретающих удмуртские франшизы. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.

"В июне первый предприниматель уже получил в удмуртском фонде развития предпринимательства заем в размере 500 тыс. рублей на приобретение франшизы парикмахерской от холдинга "Beauteam" по льготной ставке в 4% годовых", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Удмуртии Александра Свинина.

Он подчеркнул, что программа дает "хороший бюджетный эффект", поскольку налоги в казну "заплатит и тот, кто продал франшизу, и тот, кто открыл свое дело".

По словам предпринимателя Кирилла Анисимова, который приобрел франшизу, кредит выдали в кратчайшие сроки при минимальном пакете документов.

Удмуртский фонд развития предпринимательства работает с 1995 года. В 2017 году фондом выдано 489 займов на сумму 697,9 млн рублей, в том числе 44 на сумму 63,9 млн рублей по специальным льготным программам. Сейчас на льготные кредиты фонда могут рассчитывать компании, занятые в социальном предпринимательстве, сельском хозяйстве, производстве, инновационные и IT-компании, стартапы, компании, ведущие экспортную деятельность.