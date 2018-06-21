Катарский фонд QIA допускает увеличение доли в "Роснефти" до более 20%

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Катарский суверенный фонд QIA, договорившийся с Glencore о переходе в прямое владение 18,93% акциями "Роснефти", допускает дальнейшее увеличение доли в российской компании до более 20% при наличии такой возможности. Об этом заявил журналистам президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал аль-Сувайди.

"Роснефть" - хорошая инвестиция. Конечно, можно увеличить и до более чем 20%, если будет такая возможность", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство катарского суверенного фонда QIA об увеличении доли фонда в "Роснефти" до 18,93%. QIA и швейцарский трейдер Glencore купили 19,75% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки в начале 2017 года.

Осенью 2017 года консорциум объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета в пользу китайской энергетической компании CEFC. Однако 4 мая Glencore и Катарский суверенный фонд объявили о расторжении соглашения с CEFC.

Владельцем этого пакета станет QIA, который доведет свое участие в российской нефтекомпании до 18,93%. В результате сделки Glencore получит €3,7 млрд и сохранит 0,57-процентную долю в "Роснефти". Основным акционером "Роснефти" является контролируемый государством "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), еще 19,75% акций владеет британская BP.