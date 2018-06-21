Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Glencore считает, что "Роснефти" нужно постепенно начинать программу buyback

Экономика и бизнес
21 июня, 13:57 UTC+3 КРАСНОЯРСК 21, июня. /ТАСС

Однако глава BP Роберт Дадли считает, что программу обратного выкупа акций еще предстоит обсудить

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. "Роснефти" нужно постепенно начинать программу обратного выкупа акций, считает глава Glencore Айван Глазенберг.

"На стратегиеском комитете мы рассмотрели стратегию "Роснефти" до 2022 года, для buyback требуется более детальная программа, как это будет реализовываться. Компания считает, что акции недооценены, с низким мультипликатором по отношению к другим западным компаниям, и это, конечно же, несправедливо. Поэтому, конечно, имеет смысл постепенно начинать buyback, веря, что акции недооценены. А buyback - это хорошо и для компании, и для акционеров", - сказал Глазенберг журналистам.

В свою очередь, глава BP Роберт Дадли отметил, что на последнем заседании совета директоров был рассмотрен обновленный вариант стратегии "Роснефти" до 2022 года на основе поручений и постановлений президента РФ.

"Мне кажется, что buyback еще предстоит обсудить, и компания со временем более детально подойдет к этому вопросу", - сказал Дадли.

Ранее глава компании Игорь Сечин на годовом общем собрании акционеров сообщил, что совет директоров "Роснефти" на одном из ближайших заседаний рассмотрит параметры объявленной в мае программы выкупа акций компании на открытом рынке.

Совет директоров "Роснефти" утвердил дополнительные инициативы к стратегии "Роснефть - 2022", среди которых - реализация в 2018 - 2020 годах программы обратного выкупа акций компании с открытого рынка на общую сумму $2 млрд. Компания планировала приступить к выкупу акций во втором квартале 2018 года. Предполагается, что данная программа будет профинансирована за счет свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сечин, Игорь Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
2
Сбербанк изменит свою программу лояльности
3
Путин выразил Порошенко обеспокоенность ростом числа жертв обстрелов ВСУ в Донбассе
4
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
5
ПФР заверил, что никто не выйдет в 2019 г. на "обычную" пенсию, если возраст будет повышен
6
Лидер Партии пенсионеров считает, что пенсионная реформа обеспечит рост пенсий
7
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости