Глава Glencore считает, что "Роснефти" нужно постепенно начинать программу buyback

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. "Роснефти" нужно постепенно начинать программу обратного выкупа акций, считает глава Glencore Айван Глазенберг.

"На стратегиеском комитете мы рассмотрели стратегию "Роснефти" до 2022 года, для buyback требуется более детальная программа, как это будет реализовываться. Компания считает, что акции недооценены, с низким мультипликатором по отношению к другим западным компаниям, и это, конечно же, несправедливо. Поэтому, конечно, имеет смысл постепенно начинать buyback, веря, что акции недооценены. А buyback - это хорошо и для компании, и для акционеров", - сказал Глазенберг журналистам.

В свою очередь, глава BP Роберт Дадли отметил, что на последнем заседании совета директоров был рассмотрен обновленный вариант стратегии "Роснефти" до 2022 года на основе поручений и постановлений президента РФ.

"Мне кажется, что buyback еще предстоит обсудить, и компания со временем более детально подойдет к этому вопросу", - сказал Дадли.

Ранее глава компании Игорь Сечин на годовом общем собрании акционеров сообщил, что совет директоров "Роснефти" на одном из ближайших заседаний рассмотрит параметры объявленной в мае программы выкупа акций компании на открытом рынке.

Совет директоров "Роснефти" утвердил дополнительные инициативы к стратегии "Роснефть - 2022", среди которых - реализация в 2018 - 2020 годах программы обратного выкупа акций компании с открытого рынка на общую сумму $2 млрд. Компания планировала приступить к выкупу акций во втором квартале 2018 года. Предполагается, что данная программа будет профинансирована за счет свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.