Саудовская Аравия готова поднять добычу пропорционально своей квоте в ОПЕК+

ВЕНА, 21 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия готова увеличить нефтедобычу пропорционально своей квоте по ограничению в рамках соглашения ОПЕК+, сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халед аль-Фалех.

"Я думаю, наш вклад в рост добычи может быть пропорционален нашей квоте по сокращению, которую мы соблюдали в 2017 году", - сказал он.

Соглашение ОПЕК+, объединившее 24 страны, действует с начала 2017 года. При этом на протяжении последних нескольких месяцев план перевыполняется, в том числе за счет падения добычи в Венесуэле и ряде стран Африки. Например, по состоянию на май этого года уровень исполнения достиг 150%, то есть в общем участники сделки сократили добычу на 2,7 млн баррелей в сутки вместо оговоренных 1,8 млн баррелей (к уровню октября 2016 года).

На фоне перевыполнения договоренностей министры стран ОПЕК+ заговорили о необходимости смягчения квот и постепенном восстановлении добычи уже со второй половины 2018 года. Вопрос будет решаться на встрече в Вене 22-23 июня.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщала, что Саудовская Аравия выступает за увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки в два этапа - по 500 тыс. баррелей в третьем и четвертом кварталах.

Россия со своей стороны ранее выступала за увеличение добычи от текущего уровня на 1,5 млн баррелей. Против роста добычи - Иран, Венесуэла и Ирак.