Доходы пенсионеров не снизятся из-за изменения подхода к расчету прожиточного минимума

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Доходы пенсионеров, если будет установлен новый единый подход к расчету прожиточного минимума по всей стране, не снизятся, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

Ранее министерство разместило на федеральном портале нормативных правовых актов проект закона, в котором предлагает обеспечить единый подход к определению величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ для расчета социальной доплаты к пенсии. Это необходимо в связи с тем, что единой обязательной методики расчетов этого показателя нет, поэтому в некоторых регионах показатель необоснованно завышен или занижен.

"Все нормы в части федеральной и региональной доплаты к пенсии сохраняются. Общая сумма материального обеспечения граждан не будет снижена", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что "изменение порядка установления величины прожиточного минимума пенсионера ни в коем случае не приведет к снижению доходов пенсионеров", поскольку федеральное законодательство не позволяет снижать общую сумму дохода пенсионера по отношению к показателю предыдущего года.

"178-ФЗ "О государственной социальной помощи" предусмотрена сохранная норма, согласно которой при пересмотре размеров социальных доплат к пенсии в связи с изменением величины прожиточного минимума пенсионера общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии текущего года не может быть меньше общей суммы материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии предыдущего года", - уточнили в Минтруде.

Согласно законодательству РФ, пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата. Федеральная доплата устанавливается пенсионеру, если его общий доход не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в данном регионе, и при этом не превышает величину прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ. Региональная доплата устанавливается, если величина прожиточного минимума пенсионера в регионе выше федеральной, при этом его общий доход не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе.