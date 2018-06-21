Сбербанк изменит свою программу лояльности

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сбербанк с 1 июля запускает обновленный формат программы лояльности "Спасибо от Сбербанка", позволяющий обменивать бонусы на рубли. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

В настоящее время клиенты банка могут только обменивать бонусы на скидку от партнеров программы.

В новой программе лояльности банка будет четыре уровня привилегий: "Спасибо", "Большое Спасибо", "Огромное Спасибо", "Больше, чем Спасибо". При достижении четвертого уровня появляется возможность обменивать бонусы на рубли. В течение первых трех месяцев с момента запуска обновленной программы все клиенты Сбербанка будете иметь уровень "Большое Спасибо".

Также участники бонусной программы смогут выполнять задания, позволяющие получать больше бонусов. Каждый месяц клиенты будут получать информацию о выполнении заданий за предыдущий месяц в мобильном приложении программы или в персональном кабинете лояльности в "Сбербанк Онлайн".

"В новой программе мы используем элементы геймификации в формате выполнения ежемесячных заданий, которые помогают участникам не просто получать бонусы от банка и партнеров программы, но и развивать финансовую грамотность и узнавать больше о новых продуктах банка и их преимуществах", прокомментировал нововведения генеральный директор программы "Спасибо от Сбербанка" Андрей Писарев.

Уровни привилегий будут доступны на всех картах банка, кроме карт с программами "Аэрофлот бонус" и "МТС".