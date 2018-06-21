Россельхознадзор может ограничить поставку продукции "Данон Индустрия" в страны ЕАЭС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор рассматривает возможность введения ограничений на поставку продукции "Данон Индустрия" (Московская область, Чеховский район) в страны ЕАЭС, а также будет просить региональные ветеринарные службы принять меры по недопущению продукции предприятия на российские прилавки. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

"В целях недопущения выпуска в реализацию небезопасной продукции для конечного потребителя, Россельхознадзор рассматривает возможность введения ограничений на поставку продукции этой компании в страны ЕАЭС", - сказала она.

Мелано отметила, что такое решение было принято по результатам проверок предприятия. В адрес "Данон Индустрия" направлено уведомление о возбуждении дела об административном правонарушении. "Мы готовим обращение в ветеринарную службу соответствующего региона и будем просить их принять меры по недопущению небезопасной продукции данного предприятия на прилавки страны", - добавила она.