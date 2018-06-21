"Норникель" вложит до 2020 года в рудник "Октябрьский" свыше 4,4 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. "Норникель" вложит до 2020 года на восполнение производственных мощностей рудника "Октябрьский" на севере Красноярского края свыше 4,4 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба заполярного филиала компании.

"На руднике "Октябрьский" Заполярного филиала компании "Норникель" идет реализация крупного проекта, который направлен на восполнение выбывающих производственных мощностей "Октябрьского" по добыче руд всех типов (медистой, вкрапленной, богатой) и поддержание общей производительности рудника на уровне 5,2 млн тонн руды в год. Проект предусматривает вскрытие, подготовку и отработку западного фланга Октябрьского медно-никелевого месторождения", - говорится в сообщении.

Проект разделен на четыре пусковых комплекса. Реализация первого началась в июне 2015 года и завершится в начале 2019 года, второго с марта 2016 по 2020 год. Инвестиции, направленные на реализацию двух пусковых комплексов, составляют свыше 4,4 млрд рублей. На этом этапе пусковые комплексы позволят восполнять рудную базу по добыче 850 тыс. тонн руды в год.

"C вводом в эксплуатацию объектов четвертого пускового комплекса в четвертом квартале 2024 года будет обеспечено поддержание выбывающих мощностей по добыче богатых руд в объеме 150 тыс. тонн, медистых и вкрапленных руд в объеме 1000 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Рудник "Октябрьский" расположен в Норильском промышленном районе, разрабатывает богатые медистые и вкрапленные медно-никелевые руды западного фланга Октябрьского месторождения, которое является одним из двух главных месторождений сульфидных медно-никелевых руд Талнахского рудного узла.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.