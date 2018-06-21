Зампред ЦБ: Мосбиржа должна отвечать за несоответствие облигаций уровню листинга

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Банк России считает необходимым обсудить вопрос ответственности Московской биржи за несоответствие облигаций уровням листинга, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на брифинге журналистам.

"У Московской биржи должна быть ответственность. Если биржа декларирует некую сущность и инвестор полагается на нее, то она должна добросовестно выполнять свою работу по наполнению этой сущности. И если выявляются факты, когда практика отходит от того, что декларировано и инвесторы несут потери, то нужно определиться, а в какой мере биржа несет ответственность. То есть это административный штраф, дисквалификация руководства или некая финансовая ответственность", - сказал Швецов.

"Это очень важно. Потому что капитализация рынка облигаций - это триллионы, но понятно, что капитал биржи не может быть столько. И здесь нужно найти правильный баланс, чтобы стимулировать биржу не создавать конфликта интересов, потому что в значитительной степени ошибки возникают из-за конфликта интересов. Например, когда один и тот же член правления отвечает и за бизнес, то есть привлечение эмитентов, и за листинг", - добавил он.

Банк России опубликовал консультативный доклад по листингу облигаций. Среди предложений - сокращение нормативного регулирования и передача бирже полномочий по допуску облигаций к организованным торгам и по их листингу в определенных списках. Также ЦБ предложил подумать об отказе или объединении котировальных списков облигаций. Регулятор будет принимать предложения по докладу до 30 июля.