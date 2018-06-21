Пакет "Росгосстраха" может быть продан инвестору раньше, чем пакет "Открытия"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Часть акций "Росгосстраха" может быть продана раньше 2021 года, когда планируется продажа частному инвестору пакета банка "Открытие", заявил на пресс-конференции глава банка "Открытие" и председатель совета директоров "Росгосстраха" Михаил Задорнов.

"Стратегия с нашей точки зрения - увеличить стоимость акций "Росгосстраха". И я совсем не исключаю [...] может быть "Росгосстрах" покажет такой результат за 2018-2019 год, что... какой-то пакет акций будет приобретен либо стратегом, либо мы можем продать его в рынок, если у компании будет хороший результат", - сказал он.

При этом Задорнов добавил, что конкретных планов по продаже пакета "Росгосстраха" нет. В стратегии "Открытия" есть цель в 2021 году продать не менее 20% акций банка исходя из цены 1,3 капитала.