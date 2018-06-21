Законопроект о создании опорных зон в Арктике планируют рассмотреть до конца года

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Законопроект о создании опорных зон в российской Арктике планируется рассмотреть до конца года. Об этом в четверг сообщил ТАСС депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев.

"Закон об опорных зонах в Арктике должен сейчас находиться на этапе внесения. Ожидаем, что это произойдет летом 2018 года. Уверен, что документ надо рассмотреть до конца года", - сказал он.

В августе 2017 года правительство утвердило новую редакцию государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации". Общий объем средств, выделяемых на программу из федерального бюджета, составляет более 190 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться по трем направлениям - развитие опорных территорий, Северного морского пути и судоходства в Арктике, а также создание нового оборудования и технологий.

Российская часть Арктики включает Мурманскую, Архангельскую области, Коми и Якутию, а также Красноярский край, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане и некоторые улусы Якутии.